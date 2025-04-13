Lando Norris’in sözleri herkesi şaşırttı

Bahrain Grand Prix’sinde altıncı sıradan başlayacak olan McLaren pilotu Lando Norris, sıralama turları sonrası yaptığı açıklamada dikkat çeken ifadeler kullandı. “Kendimi tamamen kafası karışmış hissediyorum, sanki hayatımda hiç F1 aracı sürmemiş gibiyim” diyen 25 yaşındaki İngiliz pilot, hafta sonu boyunca piste uyum sağlayamadığını belirtti.

Takım arkadaşı Oscar Piastri'nin pole pozisyonu aldığı seansı Norris, 0.426 saniye geride tamamladı. Norris, “Şikayet edecek büyük bir şey yok. Araç harika, sezon boyunca olduğu kadar güçlü. Ancak ben hafta sonu boyunca uzak kaldım, nedenini bilmiyorum. Kendimi tamamen sıfırlamam gerekiyor” dedi.

ŞAMPİYONLUK LİDERİ, SORUNLARIYLA BOĞUŞUYOR

Norris, şu anda pilotlar şampiyonasında Red Bull’dan Max Verstappen’in yalnızca bir puan önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Pazar günkü yarış öncesinde Oscar Piastri'nin 13 puan önünde olan Norris’in yaşadığı sıkıntılar, McLaren garajında soru işaretleri yarattı.

Red Bull’un yıldızı Verstappen ise yedinci sıradan başlayacak. Ferrari’den Charles Leclerc, Mercedes’ten George Russell, Alpine pilotu Pierre Gasly ve genç Mercedes sürücüsü Andrea Kimi Antonelli, Norris ile Piastri arasında yer alıyor.

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STELLA: “GEÇİCİ BİR DÖNEM”

McLaren takım patronu Andrea Stella, Norris’in yaşadığı performans düşüklüğünün geçici olduğunu vurguladı. “Lando doğuştan hızlı bir sürücü. Yarış zekâsı olağanüstü. Sorun, sıralama turlarında aracı limitleme çabası sırasında ortaya çıkıyor. Özellikle Q3’te ekstra 0.1 saniyeyi zorlarken bazı şeyler beklendiği gibi gitmiyor” dedi.

Stella ayrıca bu sorunun yarış temposuna yansımadığını belirtti. “Antrenmanlarda çok iyi yarış simülasyonları çıkardı. Bu yüzden onun yarın ön gruba geri dönmesini sabırsızlıkla bekliyorum” ifadelerini kullandı.

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HAMİLTON DA SIKINTILI: “YETERİNCE İYİ DEĞİLİM”

Yalnızca Norris değil, yedi kez dünya şampiyonu Lewis Hamilton da sıralama turlarında istediğini bulamadı. Dokuzuncu sırada kalan Hamilton, takım arkadaşı Charles Leclerc’in 0.597 saniye gerisinde kaldı. “Yeterince iyi iş çıkarmıyorum. Gelişmek zorundayım” diyen Hamilton, yarışta ilk beşi hedefliyor.

Mercedes pilotu George Russell'ın cezasıyla ikinci sıraya yükselen Leclerc ise sezona istedikleri gibi başlayamadıklarını, ancak radikal ayarlar sayesinde ilerleme kaydettiklerini söyledi. “Son birkaç yarışta daha ekstrem ayarlarla daha fazla performans elde edebildim. Şu an için iyi görünüyor, gelecek adına umutluyum” dedi.

FERRARİ'DEN YENİ ZEMİNLE UMUT

Ferrari, Bahrain Grand Prix için araca yeni bir zemin tasarımı ekledi. Leclerc, bu güncellemenin beklenen etkiyi yarattığını ve özellikle sonraki yarışlarda daha da fayda sağlayacağını ifade etti. “Fabrika inanılmaz çalıştı. Bu parçayı erkenden getirmek için büyük efor harcadılar ve bu pozisyonu kazanmamda etkili oldu” dedi.

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VERSTAPPEN UMUTLU AMA TEMKİNLİ

Red Bull pilotu Max Verstappen, fren sistemindeki sorunlar ve dengesiz yol tutuş nedeniyle sıkıntı yaşadı. Yine de yarışta McLaren’ların gerisindeki takımlarla mücadele edebileceğini söyledi. “Yüksek aşınmalı pistlerde genelde iyiyiz ama bugünkü dengeyle işimiz zor olacak. Yine de geriye değil, sadece ileriye bakıyorum” şeklinde konuştu.

Bahrain Grand Prix’sinde gözler şimdi yarışta olacak. Norris’in mental olarak toparlanıp liderliğini koruyup koruyamayacağı, Hamilton’ın yükseliş gösterip gösteremeyeceği ve Ferrari’nin yeni tabanının ne derece işe yarayacağı büyük merak konusu.