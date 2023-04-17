Laporta'dan Real Madrid'e gönderme

Editör: Barış Atakan

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'nın Başkanı Juan Laporta, Negreira davası hakkında konuştu.

"İTİBAR ZEDELENMESİ YAŞIYORUZ"

Laporta, kulübün itibar zedelenmesine maruz kaldığını belirterek "Barcelona, devasa bir itibar zedeleme kampanyasına maruz kalıyor. Negreira davasıyla ilgili haberler çıktığında, bazı medya kuruluşlarından imajımızı zedeleyecek tepkiler geldi. Bu bir tesadüf değil. Dünyaya rol model olmamızı engellemek istediler ama hiçbir zaman başaramadılar, bundan sonra da başaramayacaklar. 125 yıllık tarihimizde saha içinde ve dışında her zaman adil olduk. Bu nedenle kendimizle gurur duyuyoruz. " ifadelerine yer verdi.

REAL MADRİD'E GÖNDERME

Real Madrid'e göndermelerde bulunan Laporta "70 yıldır hakemleri atayan herkes Real Madrid'in eski üyeleri, eski oyuncuları, eski yöneticileri... Hukuki tartışmaya girmek isteyen bir kulüp var. Real Madrid'den bahsediyorum. Tarihsel olarak ve bugün hala hakem kararları açısından ayrıcalıklı bir kulüp. Real Madrid gibi bir kulübün, bu davaya dahil olması ve 'saldırıya uğramış gibi hissediyoruz' demesi bir şaka olmalı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Maliye'nin vergi kaçırıldığı şüphesiyle Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL şirketiyle ilgili bazı hesapları incelemesinin ardından Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmış ve Katalan ekibinin ödemeler karşılığında hakemlerle ilgili bilgiler aldığı öne sürülmüştü.

Savcılık konuyla ilgili yürüttüğü soruşturma sonrasında Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla dava açmasını talep etmişti.

İspanya Ceza Kanunu'nun 286. maddesine göre söz konusu suçlar, 6 aydan 4 yıla kadar hapis, 1 yıldan 6 yıla kadar özel ticari işlerden men ve para cezası içeriyor.

Öte yandan Real Madrid, CTA, LaLiga kurumu, İspanya Futbol Federasyonu (RFEF) ve UEFA konuyu yakından takip ettiklerini açıklamıştı.