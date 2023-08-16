Laporte de Arabistan'a gidiyor

Editör: Fatma Demirkaya

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City kısa süre içinde İspanyol stoperi Aymeric Laporte ile yollarını ayırabilir.



İngiliz basınından Athletic'te yer alan habere göre; Manchester City'nin Laporte için Al-Nassr'ın yaptığı teklifi kabul ettiği belirtildi.

Laporte'un da transfere sıcak baktığı kaydedildi.



Yaz Transfer döneminde Leipzig'den Josko Gvardiol'u kadrosuna katan ve savunma hattını güçlendiren Manchester City'de Laporte, stoper rotasyonunda geriye düşmüştü.



İspanyol stoperin İngiliz ekibiyle 2.5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.



Manchester City'de bu yaz Riyad Mahrez, Suudi Arabistan Ligi takımlarından Al-Ahli'ye transfer olmuştu.

Geçtiğimiz sezon 24 maçta forma giyen Laporte, 1 asist yaptı. Ayrıca İspanyol oyuncu, sezonu Şampiyonlar Ligi, Premier Lig ve FA Cup şampiyonluğu yaşadı.