Laporte transferinde Beşiktaş'a FIFA darbesi!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Laporte transferinde Beşiktaş'a FIFA darbesi!

Beşiktaş’ın da gündeminde yer alan Aymeric Laporte’un Athletic Bilbao’ya dönüşü FIFA onayıyla resmiyet kazandı.

Aymeric Laporte’un Athletic Bilbao’ya transferi evrak sorunları sebebiyle reddedilmişti.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş da yıldız oyuncu için devreye girerek transfer girişimlerinde bulunmuştu. Ancak FIFA'dan Athletic Bilbao’ya olumlu geri dönüş sağlandı.

İspanyol kulübü geçtiğimiz saatlerde evrak sorunu halledildiğinde Laporte'un geri dönüşünün resmiyet kazanacağını bildirmişti.

Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Athletic Bilbao, Laporte'un eski kulübüne geri döndüğünü resmen duyurdu.

31 yaşındaki İspanyol stoper, Athletic Bilbao ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Son Haberler
Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı! Dev bankadan flaş tahmin
Asgari ücrete yapılacak zam ortaya çıktı! Dev bankadan flaş tahmin
Beşiktaş yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! Seyahat izni çıktı
Beşiktaş yıldız oyuncuyu İstanbul'a getiriyor! Seyahat izni çıktı
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...
Yangına giden itfaiye aracı şarampole yuvarlandı: Yaralılar var...
Başakşehir milli futbolcuları sarı kırmızılıların elinden kaptı
Başakşehir milli futbolcuları sarı kırmızılıların elinden kaptı
ATM Kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı
ATM Kullananlar dikkat! Dolandırıcıların yeni yöntemi ortaya çıktı