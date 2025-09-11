Laporte transferinde Beşiktaş'a FIFA darbesi!

Aymeric Laporte’un Athletic Bilbao’ya transferi evrak sorunları sebebiyle reddedilmişti.

Bu gelişme üzerine Beşiktaş da yıldız oyuncu için devreye girerek transfer girişimlerinde bulunmuştu. Ancak FIFA'dan Athletic Bilbao’ya olumlu geri dönüş sağlandı.

İspanyol kulübü geçtiğimiz saatlerde evrak sorunu halledildiğinde Laporte'un geri dönüşünün resmiyet kazanacağını bildirmişti.

Yıldız oyuncunun transferiyle ilgili resmi açıklama geldi. Athletic Bilbao, Laporte'un eski kulübüne geri döndüğünü resmen duyurdu.

31 yaşındaki İspanyol stoper, Athletic Bilbao ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.