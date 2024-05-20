Laptop yasaklanınca daktilo ile okula gitti

Bir üniversitede yaşanan ilginç olay, sosyal medyada hızla yayılarak dikkat çekti. Profesörün derslerde laptop kullanımını yasaklaması üzerine, yaratıcı bir öğrenci, ders notlarını daktilo kullanarak yazmaya başladı. Bu sıra dışı çözüm, sınıftaki diğer öğrencilerin kahkahalarına neden oldu.

Ders sırasında daktilonun tuş sesleri amfiyi doldururken, öğrenci hem işini kolaylaştırdı hem de profesöre ilginç bir tepki vermiş oldu. Öğrencilerin bu anları cep telefonlarıyla kaydetmeleri ve sosyal medyada paylaşmaları üzerine, olay kısa sürede viral hale geldi.