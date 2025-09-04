Lara’dan ‘sağlık durumu’ açıklaması!

“Katmer Katmer” şarkısıyla bir dönem yükselişe geçen ünlü şarkıcı Lara, geçtiğimiz günlerde sağlığıyla ilgili yaptığı açıklamayla hayranlarını üzmüştü.

Beyninde kitle saptandığını açıklayan Lara, yeni bir paylaşım yaparak son durumu hakkında bilgi verdi.

MÜJDELİ HABERİ BÖYLE PAYLAŞTI

Sosyal medya hesabından sağlık durumunu paylaşan Lara, kitlenin iyi huylu çıktığını duyurdu. Ünlü şarkıcı, “Beynimdeki kitle iyi huylu çıktı” şeklindeki açıklamasıyla sevenlerine büyük bir rahatlama yaşattı.

Şarkıcı Lara’nın açıklaması kısa sürede gündem olurken, hayranları da müjdeli haberin ardından sevgi ve geçmiş olsun mesajları gönderdi.

Bugün tarifsiz bir mutluluk yaşıyorum. Allah’ın izniyle ve dualarınız sayesinde beynimdeki kitle iyi huylu çıktı. Bu haberi aldığımda mutluluktan gözyaşlarımı tutamadım. ???? Artık üç ayda bir kontrol amaçlı MR’a gireceğim.

Yaşadığım zayıflık ve iştahsızlığın da bu süreçten kaynaklandığını öğrendim. Şimdi ilaçlarımı düzenli şekilde kullanarak tedavime devam edeceğim. Doktorumun söylediğine göre artık yeniden sahnelere dönebileceğim; hiçbir engel yokmuş. Çünkü biz sanatçılar, sevenlerimizle buluşmadan eksik kalırız.

Bu zorlu yolda yanımda olan başta aileme, dualarıyla destek veren tüm sevdiklerime, dostlarıma ve beni her konuda yönlendiren, bilgilendiren umut veren kıymetli doktor arkadaşım @drberivanusta ❤️ gönülden teşekkür ederim.

LARA

