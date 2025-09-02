Larin'in yeni takımı belli oldu

La Liga temsilcisi Mallorca, Cyle Larin’in sezon sonuna kadar Feyenoord’a kiralandığını açıkladı.
BEŞİKTAŞ’TA İZ BIRAKMIŞTI
2018-2022 yılları arasında Beşiktaş forması giyen Kanadalı forvet, 2020-21 sezonunda Süper Lig şampiyonluğu yaşayan kadronun kilit isimlerinden biri olmuştu. Larin o dönemde siyah-beyazlı formayla ligde 19 gol atarak şampiyonluğa önemli bir katkı sağlamıştı.
AVRUPA’DAKİ YOLCULUĞU
Beşiktaş sonrası Club Brugge, Valladolid ve Mallorca formaları giyen Larin, şimdi kariyerinde Feyenoord ile yeni bir sayfa açmaya hazırlanıyor.