Larne, Dinamo Minsk’e karşı 2-0 mağlup oldu

UEFA Konferans Ligi’nde mücadele eden Larne, Azerbaycan’daki Mehdi Huseynzade Stadyumu’nda Dinamo Minsk ile karşı karşıya geldi. Kapalı kapılar ardında oynanan mücadelede, 67. dakikada Aleksei Gavrilovich’in penaltıdan kaydettiği gol ve Gleb Zherdev’in 72. dakikadaki kafa vuruşu, Belarus ekibine galibiyeti getirdi. Larne, turnuvada tarihi bir sonuç elde etme fırsatını kaçırarak, grup aşamasında puansız kalmaya devam etti.

MAÇIN İLK YARISI: KAÇAN FIRSATLAR

Larne, maça önceki Avrupa deplasmanlarına kıyasla daha istekli başladı. 12. dakikada Andy Ryan’ın kaleyi yokladığı bir pozisyonda Fedor Lapoukhov kritik bir kurtarış yaptı. Ancak Dinamo Minsk, Vadim Pigas’ın etkili ortalarıyla Larne savunmasını zorlamayı başardı. İlk yarının son 15 dakikası durgun geçerken, takımlar soyunma odasına golsüz eşitlikle girdi.

İKİNCİ YARIDA KIRILMA ANLARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Larne, Andy Ryan’ın akrobatik bir denemesiyle gole yaklaştı. Ancak 65. dakikada Cian Bolger’in yaptığı faul, Dinamo Minsk’e penaltı kazandırdı. Gavrilovich’in sert vuruşuyla ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Beş dakika sonra Zherdev, Pigas’ın ortasına yaptığı kafa vuruşuyla farkı ikiye çıkardı. Larne, maçın son bölümünde reaksiyon gösteremediği gibi, Bolger’in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı.

SON MAÇTA UMUTLAR SÖNÜK

Beş maç sonunda puan alamayan Larne, gruptaki son karşılaşmasında Belçika temsilcisi Ghent’i ağırlayacak. Nathan Rooney’nin öğrencileri, bu zorlu mücadelede ilk puanını alma hedefinde olacak.