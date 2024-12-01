Larne ile Cliftonville yenişemedi

Cliftonville, maçın 29. dakikasında Joe Gormley’in dar açıdan kaydettiği golle öne geçti. Bu pozisyonda, Gormley’nin Ronan Doherty’nin hızlı kullandığı serbest vuruşla ceza sahasına sızarak yaptığı bitirici vuruş dikkat çekti. Larne, ilk yarıda etkisiz bir oyun sergiledi ve Rory Hale’in az farkla auta çıkan şutu rakip takımın farkı artırmaya yaklaştığı anlardan biriydi.

İKİNCİ YARI: NOLAN’IN KRİTİK EŞİTLİK GÖLÜ

Maçın ikinci yarısında Cliftonville, üstün oyununu sürdürdü. Rory Hale ve Luke Conlan’ın kafa vuruşları ev sahibi ekibi zorladı. Larne ise 70. dakikada ilk ciddi pozisyonunu Joe Thomson’la yakaladı ancak Odhran Casey’nin müdahalesi golü engelledi. Paul O’Neill’ın ceza sahasına yaptığı etkili ortayı ise Benji Magee tamamlayamadı.

dakikada Larne’nin beraberlik golü geldi. Conor McKendry’nin kullandığı serbest vuruşta topu Ryan Nolan tamamladı. Nolan’ın kafa vuruşu kaleci David Odumosu’nun bacaklarının arasından ağlarla buluştu ve skoru eşitledi.

SON DAKİKA GERGİNLİĞİ

Maçın uzatma dakikalarında Cliftonville’den Jonny Addis, iki sarı kart görerek oyun dışı kaldı. Aynı dakikalarda Cliftonville teknik ekibinden bir antrenör de hakemle yaşadığı diyalog sonucu kırmızı kartla cezalandırıldı. Ancak konuk ekip, kalan sürede skoru koruyarak Inver Park’tan bir puanla ayrılmayı başardı.

KUPADA KRİTİK MAÇLAR

Her iki takım da çarşamba günü Lig Kupası’nda mücadele edecek. Larne, Annagh United’a konuk olurken Cliftonville, Armagh City deplasmanında tur arayacak.

Cliftonville’in lider Linfield ile arasındaki puan farkı 7’ye çıkarken, Larne ligde dokuzuncu sırada yer alıyor.