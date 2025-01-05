Las Palmas, Elche'den fark yedi

Kral Kupası 16. turunda Elche, kendi sahasında Las Palmas’ı ağırladı ve maçı baştan sona üstün götürerek 4-0’lık net bir galibiyetle adını çeyrek finale yazdırdı. Özellikle ikinci yarıda sergilediği performansla fark yaratan Elche, Nico Fernández ve Salinas’ın golleriyle skoru garantiledi. Teknik direktör Sarabia’nın stratejik hamleleriyle rakibini adeta oyundan düşüren Elche, savunmada da rakibine göz açtırmadı.

NİCO FERNÁNDEZ VE SALİNAS FARK YARATTI

Maçın kader anları, ikinci yarının başında geldi. Nico Fernández’in üst üste yaptığı ataklar ve Salinas’ın etkili bitiriciliğiyle Elche, rakibini tamamen etkisiz hale getirdi. Defans oyuncusu Affengruber’in kafa golü ve Salinas’ın şık vole golü ise izleyenleri mest etti. Takımın kalecisi Leo Román, kritik kurtarışlarıyla galibiyette önemli rol oynadı.

LAS PALMAS MÜCADELE ETTİ AMA BAŞARAMADI

Las Palmas ise maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi. Rakip savunmayı aşmakta zorlanan takım, kaleci Horkas’ın başarılı kurtarışları sayesinde farkın daha da büyümesini engelledi. Teknik direktör Diego Martínez’in çabaları yetersiz kalırken, Las Palmas turnuvaya veda etti.