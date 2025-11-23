Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda sezonun 22. yarışı olan Las Vegas Grand Prix’si büyük sürprizlere sahne oldu. Red Bull pilotu Max Verstappen damalı bayrağı ilk sırada geçerek bir kez daha zirveye çıktı. Ancak yarış sonrası McLaren cephesini sarsan bir karar geldi.

FIA’nın yarış sonu teknik kontrollerinde Lando Norris ve Oscar Piastri’nin araçlarındaki taban plakasının olması gerekenden fazla aşındığı tespit edildi. Bu nedenle her iki pilot da diskalifiye edildi. Norris yarışta 2’nci, Piastri ise 4’üncü sırayı elde etmişti.

Diskalifiyelerin ardından puan tablosu yeniden şekillenirken Verstappen’in şampiyonluk umutları güçlendi. Hollandalı pilot ile sezon lideri Norris arasındaki fark son iki yarış öncesi 24 puana düştü.

Güncel pilotlar klasmanı

Lando Norris - 390 puan

Oscar Piastri - 366

Max Verstappen - 366

George Russell - 294

Charles Leclerc - 226