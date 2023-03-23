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Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta gösterildi. En çok beğenilenler arasına girdi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa verdiği video, "ayın en çok beğenilen videosu" listesine girdi ve Las Vegas'ta dev ekranda gösterildi.

Haber Giriş: 23 Mart 2023 Perşembe - 18:05
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Las Vegas'ta Kılıçdaroğlu'nun videosu gösterildi

Kılıçdaroğlu'nun videosu Las Vegas'ta gösterildi. En çok beğenilenler arasına girdi
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Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir aileye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında kaydedilen görüntüleri, ABD'nin turizm kentlerinden Las Vegas'ta bir ekrana yansıtıldı.

EN ÇOK BEĞENİ ALAN VİDEO

Las Vegas'ın en işlek caddesi "Strip"te bulunan Mirage Otel ve kumarhanesinin önündeki ekranda sosyal medyada en çok beğenilen videolar gösteriliyor.

T24'te yer alan habere göre, Fransa'da çalışan Mert Sezer Sarı isimli bir vatandaş, Mirage ekranında, yer sofrasında aileyle birlikte yemek yiyen Kılıçdaroğlu'nun önündeki tabakta bulunan yemeğin etli kısmını yanındaki çocuğa çevirdiği anları görünce kayda aldı.

"PARAYLA REKLAM VEREBİLECEĞİNİ BİR ALAN BİLE DEĞİL"

Sarı, "Videoda sağ tarafımdaki insanlar başka bir yere bakıyorlar çünkü büyük bir gösteri vardı, fakat Mirage'ın ekranı da çok önemli. Sırayla internette popüler olan birçok video gösterildi. Kemal Bey'in videosu da bu arada gösterildi" dedi.

Sarı, "Bence böyle bize basit gözüken ama aslında çok şey ifade eden bir hareketin ne kadar değerli olduğunu ve yurt dışında nasıl ilgi çektiğinin kanıtı bu videodur. Parayla reklam verebileceğiniz bir alan bile değil..." ifadelerini kullandı.

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