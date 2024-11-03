Lastiği değiştirmek istedi, hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lastiği değiştirmek istedi, hayatını kaybetti

Tokat'ta lastik değiştirirken bijon anahtarının başına isabet etmesiyle ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgilere göre olay, Erbaa ilçesi Erek Mahallesi Sağlık Caddesi'nde meydana geldi. Metehan Tekin (37), aracının lastiğini değiştirmeye çalışırken lastik patladı. Patlamanın etkisiyle yerinden fırlayan bijon anahtarı Tekin'in başına isabet etti.

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Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yönlendirildi. Ağır yaralanan Tekin'e ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Tekin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı fakat kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlattı.

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