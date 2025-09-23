Lastiği patlayan minibüs takla attı: 2 ölü

Kaynak: DHA
Gaziantep'te, lastiğinin patlaması nedeniyle kontrolden çıkarak, takla atıp devrilen minibüsteki 2 kişi yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Gaziantep-Şanlıurfa Otoyolu'nun 37'nci kilometresinde gerçekleşti. Şanlıurfa istikametine giden Suriye vatandaşı Hasan Abu Ali idaresindeki minibüs, Akçakent Mahallesi civarında lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak, taklalar atıp devrildi. Kazayı fark eden yurttaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık görevlisi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı ilk müdahalede Curiye El Uglan (45) ve ismi belirlenemeyen bir kadının yaşamını kaybettiği saptandı. Kazada farklı yerlerinden yaralanan 8 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Nizip Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Hayatını kaybeden 2 kişinin naaşları ise olay yeri incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.

