Lastiği patlayan otomobil elektrik direğine çarptı: 5 yaralı

Kazada 1 kişi ağır, 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Sadrettin C. idaresindeki 23 HD 864 plakalı otomobil, Elazığ-Bingöl kara yolunda Karakoçan ilçesine 5 kilometre kala lastiği patladı ve kontrolden çıkarak şarampole girdi. Şarampole devrilen araç, bir elektrik direğine çarptı. Kazada sürücü Sadrettin C., Z.C., S.C., yolda aldıkları A.H.A. ve R.M.B. yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karakoçan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından hayati tehlikesi bulunan Zübeyde C., Elazığ'a sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.