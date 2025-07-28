Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi!

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi!

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sağ ön lastiği patlayan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada sürücü Yılmaz Ö. (46) yaralandı.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolu Yeniköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İnegöl istikametine seyir halinde olan Yılmaz Ö. kontrolündeki otomobil, sağ ön lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı.

ŞARAMPOLE YUVARLANARAK TERS DÖNDÜ

Bariyerleri aşan araç, şarampole yuvarlanarak ters döndü. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili araştırma başlatıldı.

Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi!

Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi!

Lastiği patlayan otomobil şarampole devrildi!

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