Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı

Kaynak: İHA
Lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı

Bitlis’in Tatvan ilçesinde seyir halindeyken lastiği patlayan otomobil şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu 2 kişi yaralandı.

Tatvan-Van karayolunun Yelkenli köyü civarında meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre sürücüsü öğrenilemeyen 34 TP 8603 plakalı yolcu minibüsü, Tatvan’dan Van istikametine doğru seyir halinde olduğu esnada lastiği patladı.

Aracın lastiğinin patlama sonucu kontrolden çıkan minibüs takla atarak şarampole yuvarlanırken, kaza sonucu sürücü ile araçtaki bir yolcu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Tatvan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma devam ediyor.

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