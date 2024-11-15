Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Kaynak: DHA
Lastiği patlayan otomobil takla attı: 2 yaralı

Amasya'da lastiği patlayan otomobil takla attı. Meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, dün akşam Koza Mahallesi hal kavşağı mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, 26 yaşındaki Furkan Kaplan'ın idaresindeki otomobil, şehir merkezine seyir halindeyken lastiği patladı.

BARİYERLERE ÇARPIP TAKLA ATTI

Direksiyon kontrolünü kaybeden sürücünün kullandığı otomobil, bariyerlere çarpıp takla attı. Meydana gelen kazada, sürücü Kaplan ve arkadaşı Samet Eren (25) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yaralıların, sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili araştırma devam ediyor.

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