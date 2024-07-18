Lastiği patlayan servis alevlere teslim oldu

Kaynak: İHA
Lastiği patlayan servis alevlere teslim oldu

Eskişehir’de lastiği patladıktan sonra bir anda alevlere teslim olan işçi servisi cayır cayır yanarak küle döndü.

Meydana gelen olay, dün akşam saatlerin Eskişehir-Ankara kara yolunda yer alan Alpu alt geçidinde yaşandı.

Alınan bilgilere göre seyir halindeki işçi servisinde bir anda yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri geldi.

Ekiplerin müdahalesinin ardından işçi servisinde çıkan yangın söndürüldü.
Yangında işçi servisi kullanılamaz hale gelirken, yaralanan olmadı. İtfaiye ekipleri, yaptıkları incelemelerde yangının patlayan lastikten kaynaklandığını tespit etti.

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