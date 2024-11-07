Lastiği patlayan tır yan döndü: Facia kıl payı önlendi

Kaynak: İHA
Lastiği patlayan tır yan döndü: Facia kıl payı önlendi

Afyonkarahisar'da lastiği patladıktan sonra yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

Afyonkarahisar'da lastiği patladıktan sonra yol kenarına devrilen tırın sürücüsü yaralanırken, kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçildi.

Olay, Emirdağ ilçesi Türkmenakören köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, T.A., yönetimindeki 42 FD 552 plakalı tır lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç ardından yol kenarına devrildi. Kazada yaralanan sürücü kendi imkanları ile araçtan dışarı çıkarken, ardından olay yerine gelen ambulansla Emirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza esnasında yolun boş olması yaşanabilecek facianın önüne geçerken, olayın ardından savcılık tarafından inceleme başlatıldı.

Son Haberler
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Mesut Bakkal: "Derbiye yakışır bir oyun oynamak istiyoruz"
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
Volkan Demir: Gelir İdaresi Başkanlığı'nın mali bilgileri üçüncü kişilerle paylaşması, kamu güvenini ciddi şekilde sarsabilir
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
İzmirli milli sörfçüler uluslararası şampiyonalardan ödülle döndü
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Türbe Dede Pilav Günü etkinliği düzenlendi
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama
Kebapçıya silahlı saldırıya 2 şüpheli tutuklama