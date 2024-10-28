Lastiği patlayan tıra çarpan otomobil paramparça oldu: 1 ölü

Amasya’da lastiği patlayan bir tırın dorsesine çarparak parçalanan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Çorum istikametinden Amasya'nın Merzifon ilçesine doğru giden Buğra Yılmaz yönetimindeki 19 ACS 292 plakalı otomobil, lastiğinin patlaması sonucu yolda duran Erdinç A.'nın kullandığı 52 BB 359 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı. Otomobil, tırın altına girerek parçalanırken, sürücü olay yerinde hayatını kaybetti. Kazanın bildirilmesi üzerine acil yardım ekipleri sevk edildi. Sıkışan sürücünün cenazesi, yapılan incelemelerin ardından hurdaya dönen araçtan çıkarılarak hastane morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.