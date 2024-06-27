Lastik botla Van Gölü'ne açılan 4 kişi geri dönmedi

Jandarma, AFAD, itfaiye ve UMKE ekipleri karadan el fenerleriyle, Sahil Güvenlik ekipleri de göl üzerinde gece görüşlü dron ve termal kameralarla arama çalışması sürdürüyor.

Kaybolan kişilerin en son bot içinde fotoğraf çekildikleri ve bu görüntülere yakınlarına gönderdiği belirtiliyor.

Bottakilerin 70 yaşındaki Güleser, 45 yaşındaki oğlu Selim 35 yaşındaki gelini Süheyla Koç ve yakınları İshak Sancak olduğu öğrenildi.

Saat 18.00 sıralarında lastik botla Çelebibağ Sahilinden göle açılan kişiden bir daha haber alınamadı. AFAD, UMKE, jandarma, polis ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarında şu ana kadar kaybolan 4 kişiye ait bir iz bulunamadı.