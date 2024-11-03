Lastik değiştirirken başına bijon anahtarı isabet eden kişi hayatını kaybetti

Tokat - Bayram Kale / Yeniçağ

Olay Tokat'ın Erbaa ilçesinde meydana geldi , Metehan Tekin (37), Erek Mahallesi Sağlık Caddesi'nde aracının lastiğini değiştirmeye çalıştığı sırada bijon anahtarının başına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Olay, yanında bulunan çocuğunun ağlama sesleriyle çevredeki vatandaşların dikkatini çekti.

Olay yerine çağrılan 112 acil servisi ekipleri, yaralıya müdahale ederken polis de incelemelerde bulundu. Metehan Tekin, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Erbaa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, ancak burada hayatını kaybetti.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. Olay, çevredeki vatandaşlar arasında büyük üzüntü yarattı.