Lastik deposunda yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

Kaynak: İHA
Lastik deposunda yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

Muş'ta bir lastik deposunda henüz bilinemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi.

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe yol açtı.

Muş'ta bir lastik deposunda çıkan yangın paniğe neden oldu. Edinilen bilgilere göre, yangını fark eden vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve güvenlik ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangında can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, depo çevresinde maddi hasar oluştu.

Yangının çıkış nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Lastik deposunda yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

Lastik deposunda yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

Lastik deposunda yangın paniği! Ekipler bölgeye sevk edildi

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