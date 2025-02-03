Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bahçelivler’de bir kişi takip ettiği husumetlisini gittiği bir işyerinde kurşun yağmuruna tuttu. 3 kişinin yaralandığı olayda şüpheli olay yerinden kaçtı.

Olay, gece saatlerinde Şirinevler Mahallesi Dereboyu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre V. Ç, caddede bulunan, arkadaşı M.E.'ye ait oto lastik dükkanına gitti. Dükkanda sohbet ettikleri sırada V. Ç'yi takip eden husumetlisi belindeki silahla dükkana geldi.

Bu sırada ateş etmeye başlayan saldırgan, dükkanda bulunan V.Ç, iş yeri sahibi M.E. ve N. A.'nın yaralanmasına neden oldu. Saldırgan silahlı saldırının ardından olay yerinden koşarak kaçtı. Mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaçan silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Silahlı saldırı anı iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde elindeki silahla iş yeri önüne hızlı adımlarla gelen saldırganın cebinden silah çıkardığı görülüyor. Silahla iş yerine defalarca ateş eden saldırgan koşarak olay yerinden uzaklaşıyor.

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

Lastik dükkanında dehşet anları! Husumetlisini kurşun yağmuruna tuttu

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