Lastikçi dükkanında yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lastikçi dükkanında yangın paniği! Ekipler müdahale ediyor

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Alevlerin yükseldiği yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

İzmir'in Bornova ilçesinde sanayi sitesinde bulunan bir lastikçide yangın çıktı. Ekipleri alevlere müdahalesi sürüyor.

qwu.jpgYangın saat 10.00 sıralarında Bornova 4. Sanayi Sitesi 129/5 sokakta bulunan lastikçi dükkanında çıktı. Gittikçe büyüyen yangında alevlerin görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de gereken güvenlik önlemlerini sağlarken yangının çevrede bulunan iş yerlerine de sıçradığı öne sürüldü.

7-001.jpgEkiplerin alevlerin kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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