Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan 2 stepne lastiğinde 5,5 kilo uyuşturucu ele geçirildi. Operasyon kapsamında 1 şüpheli tutuklandı.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bir otomobilin bagajında bulunan 2 stepne lastiğe zulalanmış halde 5,5 kilo esrar ele geçirildi, 1 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Ankara'ya uyuşturucu madde sevkiyatı istihbaratı üzerine belirlenen otomobili takibe aldı. Anadolu Otoyolu Akıncı Gişeleri mevkisinde durdurulan otomobilde, narkotik köpeği "İda" ile arama yapıldı. Bagajda yer alan 2 stepne lastik içerisine zulalanmış halde 5,5 kilo esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.K., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Lastiklerden kilolarca uyuşturucu çıktı

Son Haberler
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Gölde kaçak balık avlayanlara ceza yağdı
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Erdoğan yeniden aday olacak mı? Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Leyla dizisinde yeni hikayeye geçilmesi tepki çekti! Seyirci zaman atlamasına ateş püskürdü
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Avrupa’ya vize başvuruları karaborsaya düştü: Farklı paketlerde fiyatlandırıyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar
Bir ilçe bu yüzden kepenk kapattı: 'Süper' olmak istiyorlar