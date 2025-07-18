LastikPark'ın yenilikçi adımı 'Derman' olacak!

LastikPark, dünyaca ünlü lastik markalarını tek çatı altında buluşturan lider bir marka olarak, 2022 yılından bu yana sürdürdüğü “Derdi lastik olana, Derman LastikPark’ta” sloganıyla iletişim yolculuğuna yeni bir soluk getiriyor. Marka, yapay zeka destekli karakteri Derman ile sektörde bir ilke imza atarak dijitalleşme ve yenilikçilikte öncü adımlar atmaya devam ediyor. İşte LastikPark’ın yeni yapay zeka karakteri Derman ve sunduğu yenilikler hakkında detaylar!

LASTİKPARK’TAN 15. YILINDA DEVRİM NİTELİĞİNDE BİR ADIM

Tatko Lastik Tüketici Lastikleri Pazarlama Direktörü Volkan Oflaz, LastikPark’ın 15. yılını kutladıkları bu dönemde yenilikçi adımlara odaklandıklarını vurguladı. Oflaz, “Günümüz dünyasında pazarlamanın temel ihtiyaçlarından biri, yeniliğe açık, esnek ve teknolojiyle uyumlu bir yapıya sahip olmaktır. Bu yaklaşım sayesinde sektörümüzde bir ilk olan yapay zeka karakterimiz Derman’ı iletişim stratejimize başarıyla entegre ettik. Derman, markamızın dijitalleşme yolculuğunda en somut adımlardan biri olarak, tüketicilerle daha dinamik bir bağ kurmamızı sağlıyor” dedi.

DERMAN: GÜVENLİ SÜRÜŞ VE MEVSİME UYGUN LASTİK REHBERİ

LastikPark’ın yapay zeka karakteri Derman, sürücülere doğru lastik seçimi, mevsime uygun kullanım önerileri ve güvenli sürüş tavsiyeleri sunarak eğitici ve yönlendirici bir rol üstleniyor. Volkan Oflaz, Derman’ın sunduğu faydaları şu şekilde özetledi: “Örneğin, ‘Sıcak havalarda neden yaz lastiği tercih edilmeli?’ veya ‘Yazın kış lastiği kullanmak ne gibi riskler doğurur?’ gibi sorulara kullanıcılar, Derman aracılığıyla kolayca yanıt bulabiliyor. Bu sayede sürücüler, daha güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi elde ediyor.”

Derman, kullanıcı dostu bir yaklaşımla lastik seçiminde rehberlik ederek, hem bireysel sürücülere hem de filo sahiplerine pratik bilgiler sunuyor. Bu özellik, LastikPark’ın müşteri odaklı yaklaşımını bir kez daha ortaya koyuyor.

LASTİKPARK’IN VİZYONU: BUGÜNÜ DEĞİL, YARINI DÜŞÜNMEK

LastikPark, Aralık ayında başlayan yapay zeka destekli iletişim yolculuğunu sürekli geliştirerek sınırları zorluyor. Oflaz, “Tek kare videoların ötesine geçerek hareketli karakterler, etkileşimli senaryolar ve üretici video içerikleriyle iletişimimizi güçlendiriyoruz. Bu dönüşüm, yalnızca içeriklerimizi değil, markamızın iletişim anlayışını da yeniden şekillendiriyor. LastikPark olarak sadece bugünü değil, yarını da düşünerek teknolojiyle gelişen bir vizyonu benimsiyoruz” dedi.

Derman, bu vizyonun en önemli parçalarından biri olarak, LastikPark’ın akıllı ve etkili iletişim anlayışını temsil ediyor. Yapay zeka teknolojisiyle desteklenen bu karakter, markanın dijital dünyada fark yaratma hedefini güçlendiriyor.

LASTİKPARK İLE DAHA GÜVENLİ VE KONFORLU SÜRÜŞ

LastikPark, Derman ile sunduğu yenilikçi çözümlerle sürücülere yalnızca lastik satışı değil, aynı zamanda güvenli ve konforlu bir sürüş deneyimi vadediyor. Mevsime uygun lastik önerileri, güvenli sürüş ipuçları ve kullanıcı odaklı rehberlik hizmetleriyle LastikPark, sektördeki lider konumunu pekiştiriyor.

Siz de LastikPark’ın yenilikçi dünyasına katılmak ve Derman’ın sunduğu avantajlardan faydalanmak için LastikPark mağazalarını ziyaret edebilir veya online platformlar üzerinden hizmet alabilirsiniz. Daha güvenli ve konforlu bir sürüş için LastikPark ve Derman yanınızda!