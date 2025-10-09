2025 yılı için Nobel Edebiyat Ödülü'nü 71 yaşındaki Macar senarist ve yazar Laszlo Krasznahorkai kazandı.

"EPİK BİR YAZAR"

Komite tarafından yayımlanan açıklamada, 71 yaşındaki Macar yazar, "Kafka'dan Thomas Bernhard'a uzanan ve absürtlük ve grotesk aşırılıkla karakterize edilen Orta Avrupa geleneği içinde yer alan epik bir yazar" ifadeleriyle methedildi.

1901’den 2024’e kadar toplam 121 kişiye 117 kez verilen Nobel Edebiyat Ödülü, edebiyat dünyasının en prestijli ödülleri arasında yer alıyor.

18 KADIN YAZAR ÖDÜLÜ KAZANDI

Şimdiye kadar 18 kadın yazara verilen ödülün ilki, 1909’da Selma Lagerlöf’e takdim edilmişti. Son olarak geçen yıl Güney Koreli yazar Han Kang, Edebiyat Nobeli’ni kazanan ilk Asyalı kadın ve Nobel kazanan ikinci Koreli oldu.

11 milyon İsveç kronu tutarındaki para ödülüyle birlikte verilen Edebiyat Nobeli, İsveç Akademisi tarafından takdim ediliyor.

Yıllar içinde ödül, yalnızca roman yazarlarına değil. Oyun yazarları, tarihçiler, filozoflar ve şairlere de verildi. Nobel Komitesi, 2016’da Bob Dylan’a ödül vererek edebiyatın sınırlarını müzik ve şarkı sözleri alanına da genişletmişti.