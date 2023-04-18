Lateral Epikondilit nedir?

El ve el bileğinin aşırı kullanılması, ön kol kaslarının gerilmesine neden olur ve bu durumda tenisçi dirseği kendini gösterir. Tıbbi adı lateral epikondilit olan tenisçi dirseği, tekrarlayan zorlanmalar nedeniyle bu bölgedeki kas kemik bileşkesinde meydana gelen ufak yırtıklar ve dejenerasyon sonucunda oluşur.

KİMLERDE GÖRÜLÜR?

Adından da anlaşılacağı gibi raket sporları ile uğraşan sporcularda sıkça görülen bu hastalık, masa başı işlerde kol kaslarını zorlayan meslek gruplarına mensup bireylerde de görülebilir. Günde iki saati aşkın el bileğini zorlayacak hareketler yaptığınız takdirde, tenisçi dirseği rahatsızlığının baş gösterme olasılığı artmaktadır. Tenisçi dirseğinin sıkça görüldüğü meslek grubundan şunları örnek gösterebiliriz:

Marangozlar,

Tesisatçılar,

Boyacılar,

Çok yoğun bir şekilde ev işi yapan ev hanımlarında da sıkça görülebilir.

BELİRTİLERİ NELERDİR?



Tenisçi dirseğinin en sık görüldüğü yaş aralığı ise 30-50 yaş grubu.

Tenisçi dirseğinin en önemli bulgusu, dirseğin dış tarafında ağrı meydana gelmesidir. Bu ağrı, dirseğin dış kenarındaki kemik çıkıntı üzerinde bulunur ve ön kola doğru yayılır. Örneğin, ağır bir çaydanlık veya bir sürahi kaldırırken bu ağrıyı dirseğinizde hissedebilirsiniz. Bunun haricinde, görülebilecek tenisçi dirseği belirtilerini ise şu şekilde sıralayabiliriz:

El ve bilek kaldırılırken veya gerilirken ağrı meydana gelmesi,

Bir obje tuttuğunuzda, elinizi yumruk şeklinde sıktığınızda veya kapı kolu çevirdiğinizde ağrı olması.

Dirseğin dış kenarında hassasiyet ve ağrı,

Ağır bir eşya kaldırıldığında dirseğinizin ağrıması,

Tenisçi dirseği söz konusu olduğunda ağrı oldukça yaygın olarak görülür. El bileğini dirence karşı geriye doğru kaldırdığınız takdirde, bu ağrının şiddeti giderek artar. Önceleri düşük şiddetli olan bu ağrı, zorlayıcı hareketleri devam ettirdiğiniz sürece şiddetlenir. Ağrı ile beraber kol kaslarında da kuvvetsizlik meydana gelebilir.

Evde Yapılabilecek lateral epikondilit Egzersizleri

Evde uygulayabileceğiniz tenisçi dirseği egzersizlerini şu şekilde:

Dirsek Hareketi:

Avucunuzun iç tarafı omzunuza değecek şekilde dirseğinizi hareket ettirin. Ardından tekrar eski haline getirin. Tıpkı birinci ve ikinci egzersizde olduğu gibi bu egzersizi de 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Bilek Kuvvetlendirme Hareketleri

Bilek ekstansiyonu:

Avuç içiniz aşağı tarafa bakacak şekilde bir çekiç ya da konserve kutusu tutun. Bu ağırlığı yavaşça kaldırın ve yeniden eski konumuna getirin. Bu bilek egzersizini 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Bilek fleksiyonu:

Ortalama 750 gr-1 kg. arası ağırlıkta bir nesneyi avuç içiniz yukarı bakacak şekilde tutun.

Pronasyon ve Supinasyon:

Dirsek 90 derecelik açıdayken bir çekiç sapı veya konserve kutusunu elinizde tutun. Bileğinizi yavaşça aşağı ve yukarı yönde çevirin. Bu egzersizi de 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Bilek Hareketi:

Dirsek, omuz ve el bileği aynı hizada olmak üzere, el bilekten 90 derece yukarıda olacak şekilde duvara bastırın. Bu egzersizi 10 kez tekrar edin ve 3 set uygulayın.

Ön Kol Hareketi:

Dirsek 90 derece bükülü yanda dururken, avuç içini yukarıya çevirin. Tam 5 saniye bu şekilde bekleyin ve avuç içini tekrardan aşağıya çevirin. Bu vaziyette de 5 saniye bekleyin. Egzersizin ilk adımında olduğu gibi bunu da 10 tekrar edin ve 3 set uygulayın.