Erdoğan ne açıklayacak? Latif Şimşek AKP ve MHP’nin ‘2 yıldır üzerinde çalıştığı’ konuyu duyurdu

CHP 26. Dönem Milletvekili Gülay Yedekci, tv100.com Yazarı Latif Şimşek, Ceza Hukukçusu Doç. Dr. Hasan Sınar ve Cem Küçük; Hande Aydemir ile Şimdi Konuşalım programına konuk olarak gündemi değerlendirdi.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik "Cumhurbaşkanımızın çarşamba günü yapacağı grup konuşması tarihi mücadelenin yeni aşaması olacak" sözleri programda masaya yatırıldı.



"SİVİL BİR ANAYASA HAZIRLANMASINI ÖNEREBİLİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın açıklayacağı konuyla ilgili Şimşek, "Sivil bir anayasanın şart olduğu yıllardır ortaya çıktı AK Parti ve MHP’de 2 yıldır hemen hemen bu konu üzerinde çalışıyor. Muhtemelen Cumhurbaşkanı yarın başörtüsü ile ilgili düzenlemeyi de içine alan sivil bir anayasa hazırlanmasını önerebilir." ifadelerini kullandı.