Latin Amerika ülkelerinden Trump suikastına kınama

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Trump'a yapılan saldırıya sosyal medya hesabından tepki göstererek, "Eski Başkan Donald Trump'ın başına gelenleri her ne olursa olsun kınıyoruz. Şiddet mantıksız ve insanlık dışıdır" dedi.

Meksika'nın seçilmiş ilk kadın Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum da saldırıyı kınayarak, "Eski Başkan Donald Trump'ın iyileştiğini görmek sevindirici. Bu saldırıyı reddediyoruz ve siyasi şiddeti kesinlikle reddetmeye devam ediyoruz. Barış ve demokrasi her zaman tek seçenek olmalı" ifadelerini kullandı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Trump'a yönelik saldırıyı "şiddetle" kınayarak, "Trump'ın en kısa sürede iyileşmesini diliyorum. Tanrı Amerikan halkına huzur ve sükunet versin" şeklinde konuştu.

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce ise Pensilvanya'daki saldırıyı sosyal medya hesabından kınayarak, "Derin ideolojik ve politik farklılıklarımıza rağmen, şiddetin her türlüsünü kınıyorum" ifadelerini kullandı.

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Her türlü şiddeti kınıyoruz" diyerek tepkisini dile getirdi ve Küba'nın uzun süredir terörizmin ve saldırıların hedefi olduğunu hatırlattı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Trump'a yapılan saldırıyı şiddetle kınadığını belirterek, "Bugün gördüğümüz olaylar kabul edilemez" dedi.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, Trump ile dayanışma içinde olduklarını ifade ederken, Uruguay Devlet Başkanı Luis Alberto Lacalle, Trump ve ABD halkıyla dayanışma içinde olduklarını söyledi ve şiddeti reddettiklerini vurguladı.

Paraguay Devlet Başkanı Santiago Pena ise sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Tüm şiddet eylemlerini kınıyoruz. Eski Başkan Donald Trump ile dayanışma içinde olduğumuzu ifade ediyoruz ve son olaylardan derin üzüntü duyuyoruz" dedi.