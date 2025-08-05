Lautaro Giannetti Trabzonspor'a hayırlı olsun! Stoper transferi de tamam...

Rennes'den Kazeem Olaigbe'yi kadrosuna katmaya hazırlanan Trabzonspor'un şimdi de stoper transferini bitirdiği iddia edildi.

TRABZONSPOR UDINESE İLE ANLAŞTI

Gazeteci Cesar Luis Merlo'nun haberine göre; Bordo Mavililer İtalya Serie A ekibi Udinese'den Lautaro Giannetti'yi renklerine bağlıyor. Trabzonspor'un Udinese ile bonservis konusunda anlaşmaya vardığı ve 31 yaşındaki Arjantinli stoperin önümüzdeki günlerde Türkiye'ye gelerek resmi sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

????[EXCLUSIVO] Trabzonspor llegó a un acuerdo verbal con el Udinese para comprar el pase de Lautaro Giannetti.

*️⃣Se espera que el defensor argentino viaje a Turquía en los próximos días para firmar su contrato. #TratoHecho pic.twitter.com/TnnzQNP1UL — César Luis Merlo (@CLMerlo) August 5, 2025

KARİYERİNDE SADECE 2 KULÜP VAR

Geçtiğimiz sezon Udinese formasıyla Serie A'da 15 maça çıkan ve 1 gol atan Lautaro Giannetti'nin kariyerinde yalnızca 2 kulüp bulunuyor. Giannetti Udinese'den önce uzun yıllar Arjantin'de Velez Sarsfield forması giymişti.