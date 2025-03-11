Lavabo açıcı adeta bomba gibi patladı! İki kardeşin vücudu yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Lavabo açıcı adeta bomba gibi patladı! İki kardeşin vücudu yandı

Hakkari'de A.Ö ve kardeşi H.Ü, tıkanan lavaboyu açmak için lavabo açıcı kullandı. Fakat başlarına ummadık bir şey geldi. Lavabo açıcı kimyasal reaksiyon sonucu adeta bomba gibi patladı. İki kardeşin kıyafetleri üstünde erirken vücutlarında ise ikinci dereceden yanıklar oluştu.

Olay, dün gece saat 23.30 sıralarında Gazi Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin mutfak lavabosunun tıkalı olduğunu fark eden H.Ü., durumu ağabeyi A.Ö.'ye bildirdi.

Bunun üzerine A.Ö., bir marketten lavabo açıcı alarak lavaboyu açmaya çalıştı. Ancak iki farklı kimyasal maddenin reaksiyona girmesiyle büyük bir patlama yaşandı.

Patlama nedeniyle A.Ö.'nün üzerindeki kıyafetler tamamen erirken, vücudunun birçok bölgesinde yanıklar oluştu.

​​​​​​​

Ağabeyine yardım etmek isteyen H.Ü. ise eriyen kıyafetleri çıkarmaya çalışırken vücudunda yanıklar oluştu.

​​​​​​​

Ambulansla Hakkari Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö. ve H.Ü., yapılan tedavinin ardından taburcu edildi.

Lavabo açıcı adeta bomba gibi patladı! İki kardeşin vücudu yandı

Lavabo açıcı adeta bomba gibi patladı! İki kardeşin vücudu yandı

Son Haberler
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bu Kez adres Erzurum! Bu teröre kim dur diyecek: Sokak köpekleri sürü halinde çocuğu parçaladı
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bakan Yumaklı: İHA kullanan Avrupa’da ilk, dünyada 2’nci ülkeyiz
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Bir günde 5 kadın daha cinayete kurban gitti!
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
Terk edilmiş alanlarda hayatın yeniden doğuşu! İnsansız şehirlerde ekolojik mucize:
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek
İki ayağı da sargıda! Paylaşımı korkuttu... Ünlü oyuncu haftalarca yürüyemeyecek