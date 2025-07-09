Lavanta Bahçesi ziyaretçilerini bekliyor

Yunusemre Belediyesi tarafından Manisa’nın Ortaköy Mahallesi’nde hayata geçirilen Lavanta Bahçesi, kapılarını ziyaretçilere açıyor. 7 bin metrekarelik geniş bir alan üzerinde kurulan bahçe, hem güzelliği hem de kokusuyla dikkati çekiyor. Bahçe, lavanta sezonu boyunca haftanın her günü ziyarete açık olacak.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün çalışmalarıyla hayata geçirilen Lavanta Bahçesi, halka hem doğal bir dinlenme alanı hem de fotoğraf tutkunları için özel bir ortam sunuyor. Bahçede oluşturulan fotoğraf çekim alanları, dekoratif salıncaklar ve lavanta tarlalarının sunduğu manzara, ziyaretçilere keyifli anlar yaşatıyor.

Sezon sonuna kadar açık kalacak Lavanta Bahçesi, lavantaların hasat edilmesiyle sezonu kapatacak.