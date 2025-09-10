Lavanta balı tehlikede

Eskişehir'de lavanta yetiştiricisi Erhan İnan, piyasada nadir bulunan ve kestane balı kadar değerli kabul edilen lavanta balının, son üç yıldır azalan yağışlar ve bitki florasındaki düşüşten olumsuz etkilendiğini belirtti.

Eskişehir'de lavanta yetiştiriciliği yapan Erhan İnan, Tarım İl ve Orman Müdürlüğü desteğiyle başladığı arıcılıkla lavanta balı üretiyor. Ancak son yıllarda yaşanan kuraklık ve azalan yağışlar, arıların bu balı üretme çabasını zorlaştırıyor.

"PİYASADA POPÜLER OLAN BİR BAL TÜRÜ DEĞİL"

Lavanta yetiştirirken aynı zamanda 18 dönümlük arazisinde lavanta balı da yetiştirmek istediklerini belirten Erhan İnan, "Tarım İl ve Orman Müdürlüğü desteğiyle arıcılığa başladık. Şu anda kırk kovan arım var. Kırk kovan arıyla lavanta balı yetiştiriyorum. Lavanta balı piyasada çok bulunan bir bal türü değil. Kestane balı gibi değerli bir baldır" şeklinde konuştu.

"YAĞIŞLARIN AZALMASI BAL ÜRETİMİNİ OLUMSUZ ETKİLİYOR"

İnan sözlerine şu şekilde devam etti:

"Maalesef son üç yıldır bitki florasındaki düşüş nedeniyle ve yağışların az olmasından kaynaklı bal üretimi geçtiğimiz yıllara nazaran düşmüş durumdadır."

"İNSANLARA KALİTELİ VE SAĞLIKLI BAL YEDİRDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ"

Bal üretimini daha çok hobi amaçlı yaptığını dile getiren İnan, "Bal üretimine daha yeni başladık ve yolun henüz başındayız. Aslına bakarsanız bu yıl arılara gerektiği kadar ilgi gösteremedim, ama aldığım mahsulden memnunum. Arıları ve onlarla uğraşmayı çok seviyorum. İnsanlara kaliteli bal yedirdiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerine yer verdi.