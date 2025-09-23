Lavinia Sanat Atölyesi, ikinci yılını görkemli sergiyle kutladı

YENİÇAĞ - Tokat / Fatih Karaman

​Lavinia Sanat Atölyesi, ikinci yıl dönümünü özel bir sergiyle taçlandırdı. Atölye katılımcılarının bir yıl boyunca büyük bir emekle ürettiği 32 özgün yağlı boya eser, Dedeman Otel'de düzenlenen sergide sanatseverlerin beğenisine sunuldu. 20-22 Eylül tarihleri arasında açık olan sergi, sanatın farklı renklerini ve dokularını bir araya getirmesiyle büyük ilgi gördü.

​Atölyenin kurucusu Ece Küpeli, açılış konuşmasında sergiye ve sanata olan tutkusunu paylaştı. Küpeli, "Sanat eserini güzel kılan, içindeki duygudur. Bu yola, Picasso'nun da dediği gibi 'Hayal edebildiğimiz her şey gerçektir' diyerek çıktık" sözleriyle yola çıkış hikayelerini anlattı. Birlikte hayaller kurup duygularını tuvallere aktardıklarını belirten Küpeli, "Ürettikçe parıldadık; nice anılarda, nice hikayelerde birbirimize yol arkadaşlığı ettik. Şimdi yine hep birlikte, ikinci yılımızı kutlamanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.

​Bu sergi, Lavinia Sanat Atölyesi'nin sadece bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda sanatla bir araya gelenlerin dostluk kurduğu ve ilham aldığı bir yuva olduğunu gözler önüne serdi.