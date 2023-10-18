Lavinya ne demek? Lavinya isminin anlamı nedir?

Pek çok isim kendi özel anlamını barındırmaktadır. Bu isimlerden Lavinya da son zamanlarda anlamı sık sık araştırılan isimlerden oldu. Peki, Lavinya ne demek? Lavinya isminin anlamı nedir?