Lavinya adı son zamanlarda çocuklar için en çok tercih edilen isimler arasında yer alıyor. Kız çocuk ismi arayan ebeveynler Lavinya isminin anlamını araştırıyor. Peki, Lavinya ne demek? Lavinya isminin anlamı nedir?
LAVİNYA NE DEMEK?
Türk Dil Kurumu’nda yer alan bilgiler eşliğinde, Lavinya ismi ne demek ve anlama gelir sorularının yanıtları şu şekildedir:
- Ay yüzlü güzel.
- Özgürlük
- Bir tür çiçek.
- Roma mitolojisinde, Kral Latinus'un kızı ve Troya kahramanı Aeneas'ın ikinci eşi. İtalya'da Lavinium şehrine adını veren kişi.
LAVİNYA İSMİ KURAN’DA GEÇİYOR MU?
Lavinya ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Lavinya adını koymak caizdir.