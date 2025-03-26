Lavuar Alanında temel atma çalışması başladı

AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, Lavuar Alanında temel atma çalışmasına geçildiğini ve bayramdan sonra müze kısmında cam teras takılacağını açıkladı.

Başkan Çağlayan açıklamasında şu ifadelere yer verdi;

Terakki Mahallesi sınırları içerisinde bulunan ve 20 dönümlük araziyi kapsayan Lavuar Alanı'nda ekipler, 9 metre yüksekliğindeki bodrum katında uzun ve meşakkatli çalışmaların ardından temel atma sürecine geçti.

Temel atma çalışmalarının tamamlanmasının ardından alanda kaba inşaat başlayacak. Daha sonra üst çelik bir bina inşa edilerek müze kısmına fuaye alanı ve giriş tamamlanmış olacak. Öte yandan, cam teras için yapılacak 1600 m'lik alanın camları bayramdan sonra gelecek. Toplam 30 mm kalınlığında (10+10+10) lamine kaymaz camlar, müze kısmına monte edilecek. Projenin hayata geçmesiyle birlikte; Yer altında 4500 m koruma altında olan Lavuar binası, Dışarıda 24 metre yüksekliğinde, koruma altında bulunan 3 adet Lavuar Kulesi, 1600 m yer altı silolarının üstüne yapılacak gezilebilir cam teras, 1500 m çelik ve betonarme karışımı, iki katlı tasarımsal cam cepheli ve yeşil çatılı müze, fuaye ve konferans salonu içeren yeni bina hizmete sunulacak. Geri kalan alan ise millet bahçesi konseptinde park, etkinlik alanları ve yeşil alanlardan oluşacak.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Lavuar Alanı, şehrin nefes alacağı önemli noktalardan biri haline gelecek.