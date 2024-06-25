Laz fıkrası gibi olay. Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı

Bir kişi, çalınmaması için bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Ancak bisikletin sahibine ulaşılamayınca, banka personeli içeride mahsur kaldı.

Olay, Tevfik İleri Caddesi'ndeki bankada meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bisikletini bırakıp bankanın etrafından uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı.

Mesai bitimiyle birlikte mahsur kalan banka personeli, yaklaşık 1 saat boyunca bisikletin sahibine ulaşılmasını bekledi. Bisikletin sahibine ulaşılamayınca, personel kilidi kırarak kapıyı açabildi.

Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bankadaki görevlinin dışarı çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülürken, kayıt yapan kişinin de "Bu olay sadece Rize'de olur. İlginç bir durum. Banka kapalı zanneden şahıs, bisikletini güvende tuttuğunu düşündü ama banka personeli içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.