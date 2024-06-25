Laz fıkrası gibi olay. Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı

Kaynak: DHA
Laz fıkrası gibi olay. Banka kapısına bisikleti kilitleyince, personel mahsur kaldı

Rize'nin Yeniköy Mahallesi'nde özel bir bankada dün akşam saatlerinde ilginç bir olay yaşandı.

Bir kişi, çalınmaması için bisikletini bankanın cam kapı koluna kilitledi. Ancak bisikletin sahibine ulaşılamayınca, banka personeli içeride mahsur kaldı.

Olay, Tevfik İleri Caddesi'ndeki bankada meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, bisikletini bırakıp bankanın etrafından uzaklaşırken, içeride çalışan personel dışarı çıkamadı.

Mesai bitimiyle birlikte mahsur kalan banka personeli, yaklaşık 1 saat boyunca bisikletin sahibine ulaşılmasını bekledi. Bisikletin sahibine ulaşılamayınca, personel kilidi kırarak kapıyı açabildi.

Olay, çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, bankadaki görevlinin dışarı çıkmaya çalıştığı ancak başarılı olamadığı görülürken, kayıt yapan kişinin de "Bu olay sadece Rize'de olur. İlginç bir durum. Banka kapalı zanneden şahıs, bisikletini güvende tuttuğunu düşündü ama banka personeli içeride mahsur kaldı" dediği duyuldu.

72462-1.jpg

72462-2.jpg

72462-3.jpg

72462.jpg

72462-4.jpg

72462-5.jpg

72462-6.jpg

Son Haberler
36 yaşındaki Neriman imzayı attı Spor
36 yaşındaki Neriman imzayı attı
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı Gündem
Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz'in hatırası Karabük'te yaşatıldı
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi Gündem
Düğünde kardeşi tarafından vurulan üsteğmen 4 gün sonra yaşamını yitirdi
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı Spor
Rafa Silva İstanbul'da. Fenerbahçe'ye bağıran taraftarlara Feyyaz Uçar bakın ne yaptı
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü Spor
Dünya şampiyonu rallici ölümden döndü
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı Spor
Avusturya'daki büyük tehlikeyi açıkladı. Türkiye'yi uyardı
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu Gündem
Son dakika... Erdoğan ile Bahçeli'nin ne zaman görüşeceği belli oldu