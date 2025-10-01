Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat vermişti! İpek Tenolcay’ın Kurtlar Vadisi yorumu fanları kızdıracak

Bir döneme damgasını vuran Kurtlar Vadisi dizisinde Laz Ziya'nın kızı, Çakır'ın tek aşkı Nesrin karakterine hayat veren İpek Tenolcay bir süredir ortalarda görünmüyordu. Son olarak Aile dizisiyle izleyicisinin karşısına çıkan ünlü isim Kurtlar Vadisi hakkındaki açıklamalarıyla dikkat çekti. Tenolcay'ın yorumu dizinin fanlarını kızdıracak yönden.

Başrollerinde Necati Şaşmaz, Gürkan Uygun, Özgü Namal ve Oktay Kaynarca gibi birbirinden başarılı isimlerin rol aldığı Kurtlar Vadisi’nin üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala konuşuluyor.

Kurtlar Vadisi'nde Süleyman Çakır'ın eşi, Laz Ziya'nın kızı Nesrin Çakır rolüne hayat veren İpek Tenolcay yıllar sonra yaptığı 'Kurtlar Vadisi' yorumuyla tüm dikkatleri üzerine çekti.

"20 SENEYİ GEÇTİ ÇOK DEMODE OLDU”

Fenomen 'Kurtlar Vadisi'nin halen ilgi görmesine Tenolcay, "20 seneyi geçti. Çok demode oldu aslında. Sesli çekim yapılmıyordu o zaman, dublaj yapılıyordu. Galiba konusuyla ilgili. Halen seviliyor. Ben o işe başladığımda Yağmur 5 yaşındaydı, 29 oldu halen izleniyor. O kadronun bir araya gelmesi rahmetli Osman Sınav'ın mucizesiydi" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Bir daha çekilirse oynar mısınız?" sorusuna ise, "Ölmüştüm ben. Çok tatmin oldum o işe... Bambaşka projeler peşindeyim. Farklı karakterleri oynamayı seviyorum. Her şey yerinde ve zamanında güzeldir" yanıtını verdi.

