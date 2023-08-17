Lazer epilasyonu yaptıran pek çok kişi epilasyon sonrası kararmalar yaşayabiliyor. Ciltte güneş lekelerine bağlı kararmaları geçirmek için pek çok kişi doğal maskeler arıyor. Peki, lazer epilasyon sonrası kararmalarına ne iyi gelir? Kararmaları hangi doğal maskeler açar?

Lazer epilasyon sonrası güneşe çıkmak ciltte lekelenmelere yol açabilir. Özellikle bıyık üstü kararmasından birçok kadın şikayetçi.

Lazer epilasyon sonrası kararmaları için cilt rengini açan evde yapabileceğiniz doğal maskeleri sizler için derledik.

Bıyık bölgesindeki lekeleri, kararmaları gidermek için aşağıdaki tariflerden dilediğinizi uygulayabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri akşamleyin uygulayın, maskeyi uyguladıktan sonra kesinlikle güneşe çıkmayın. Bu maskelere haftada 3-4 gün devam edin.

Bıyık bölgesindeki kararmaları yok etmenin en etkili yöntemi pirinç suyu kullanımıdır.

Derin bir kaseye 4 çorba kaşığı pirinç üstüne sıcak su katıp üzerini örtün, 1 gün bekliyorsunuz. Ertesi gün pirinçleri süzüp pirinç suyunu kavanoza alın, kavanozu buzdolabında saklayabilirsiniz. Bu formül sizin bıyık bölgesindeki kararmalardan kurtulmanızı sağlayacaktır. Her akşam yatmadan bu yönteme devam edin. Kalan pirinci pilav yapımında kullanabilirsiniz.

Pirinç suyu bıyık bölgesindeki kararmadan kurtarmanın yanı sıra cildi nemlendiriyor, parlatıyor, yatıştırıyor ve besliyor. Enflamasyonu azaltıyor ve cildi iyileştiriyor.

KARBONAT, YUMURTA AKI VE LİMON SUYU MASKESİ

- 1 tatlı kaşığı karbonat

- 1 tatlı kaşığı limon suyu

- 1 tatlı kaşığı yoğurt

Yukarıdaki 3 malzemeyi bir kasede karıştırın. Bunu bıyık bölgesine sürüp kurumaya bırakın. Kuruyunca bıyık bölgesini elinizde ovalayın. Karbonat peeling özelliği sayesinde cildi ölü hücrelerden arındırıyor, yoğurt cildi besliyor, limon suyu ile kararmayı giderip cildi aydınlatıyor.

Bu maskeyi yapmaya üşeniyorsanız her gece yatmadan bıyık bölgesine limon suyu sürün. Ertesi gün yıkayın. Her akşam buna devam edin.

Bıyık bölgesindeki lekeleri silgi gibi siliyor! Bıyık bölgesi kararmasına evde 5 çözüm

Domates salçası da ağartıcı özellikle sayesinde dudak üstündeki lekeleri yok etmekte çok etkili. Bıyık lekesi olan bölgeye domates salçası sürün. 15-20 dakika bekleyin. Suyla yıkayın. Domates salçası yerine yeni kesilmiş domatesten bir parçayı da dudak üstüne sürebilirsiniz.