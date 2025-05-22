"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı

Kaynak: İHA
"Lazer tutma" kavgası: 2 kişi bıçaklandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir parkta "lazer tutma" nedeniyle meydana gelen bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen olayda, H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), kız arkadaşlarıyla parkta oturup sohbet ederken, tanımadıkları M.D. (17) ile Ramazan Y. (20) yüzlerine lazer ışığı tuttu.

TARTIŞMADA KAN AKTI

Yüzlerine gelen ışıktan rahatsız olan H.T. (16) ve arkadaşı A.A.B. (15), lazer tutan 2 şahsı uyardı. Şahıslar arasında bir anda gerginlik çıktı. Gerginlik kavgaya dönüştü. Kavgada M.D. (17) ve Ramazan Y. (20), bıçaklarla H.T. ile arkadaşı A.A.B.'yi yaraladı.

İki şüpheli kaçarken yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan H.T.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaçan şüpheliler, Cuma Mahallesi Nuri Doğrul Caddesi'nde polis ekiplerince yakalandı. Suç aletleri ile yakalanan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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