Lazio 23-0 kazandı. Dele Bashiru parladı

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Lazio 23-0 kazandı. Dele Bashiru parladı

Süper Lig ekibi Hatayspor'dan transfer ettiği Dele Bashiru'nun 2 gol attığı maçta Lazio, Auronzo'yu 23-0 yendi.

Serie A’nın güçlü ekiplerinden Lazio, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Auronzo ile oynadığı maçta adeta gol şov yaptı.
Hatayspor’dan kiralık olarak transfer edilen Fisayo Dele Bashiru’nun da iki golle katkı sağladığı karşılaşmada, Lazio rakibini 23-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.
Lazio’nun Süper Lig temsilcisi Hatayspor’dan 2 milyon Euro karşılığında kiraladığı Fisayo Dele Bashiru, maçta iki gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
Lazio’nun diğer gollerini ise Castellanos (2), Pedro (3), Casale, Guendouzi, Isaksen, Noslin (2), Vecino (2), Tchaouna (2), Fernandes (2), Basic ve Akpa Akpro (2) kaydetti.

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