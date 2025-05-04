Lazio deplasmanda tek golle kazandı

Kaynak: Haber Merkezi
Lazio deplasmanda tek golle kazandı

İtalya Serie A’da Lazio deplasmanda Empoli’yi tek golle mağlup etti. Karşılaşmada çıkan kırmızı kartlar sonrası iki takım da maçı 10 kişi tamamladı.

İtalya Serie A'nın 35. hafta maçında Lazio, Empoli'ye konuk oldu. Carlo Castellani Stadyumu'ndaki mücadeleyi deplasman ekibi Lazio 1-0 kazandı. Lazio'ya galibiyeti getiren golü dakika 1'de Boulaye Dia kaydetti.

Empoli'den Lorenzo Colombo, 34 ve 38. dakikalarda gördüğü üst üste iki sarı kartın ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Lazio'da ise Elseid Hysaj, 66 ve 76. dakikalarda benzer şekilde çift sarı kart görerek takımını eksik bıraktı.

Bu sonucun ardından Lazio, 6 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Öte yandan Empoli, ligde çıktığı son 20 karşılaşmada da galibiyet alamadı.

Bu galibiyetin ardından Lazio, 63 puana yükseldi. Empoli, 25 puanda kaldı. İtalya Serie A'nın gelecek haftasında Lazio, Juventus'u konuk edecek. Empoli, Parma'yı ağırlayacak.

Son Haberler
1. Lig'e yükselen Sarıyer'in hedefi Süper Lig
1. Lig'e yükselen Sarıyer'in hedefi Süper Lig
Suların yükseldiğini fark etmeyince ırmakta mahsur kaldılar
Suların yükseldiğini fark etmeyince ırmakta mahsur kaldılar
Japon heyetten Kocaeli’ye ziyaret
Japon heyetten Kocaeli’ye ziyaret
Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü taklalar attı
Antalya’da otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü taklalar attı
Hatay’da kazada Fiat Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı var
Hatay’da kazada Fiat Tofaş hurdaya döndü: 2 yaralı var