Lazio, Hatayspor’dan kiraladığı oyuncunun bonservisini aldı

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Lazio, Hatayspor’dan kiraladığı oyuncunun bonservisini aldı

Serie A ekiplerinden Lazio transfer hamlesine imza attı. Roma ekibi, Hatayspor’dan kiraladığı Dele-Bashiru’nun bonservisini aldı.

Serie A ekiplerinden Lazio, sezon başında Atakaş Hatayspor'dan satın alma opsiyonlu kiraladığı Fisayo Dele-Bashiru için kararını verdi.

Kiralama ücretine 2 milyon euro ödeyen Lazio, 24 yaşındaki Nijeryalı orta sahanın 3.45 milyon euroluk opsiyonunu da kullandı. Hatayspor, Sheffield Wednesday'dan bedelsiz transfe ettiği Dele-Bashiru için toplamda 5.5 milyon euro kar elde etmiş oldu.

Nijeryalı oyuncunun Lazio'yla olan sözleşmesi ise 2028 yazına kadar olacak. Dele-Bashiru, bu sezon Lazio formasıyla çıktığı 24 maçta 5 gol attı ve 2 asist yaptı.

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