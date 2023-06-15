Lazio'nun gözü Süper Lig'in devlerinde. İki yıldızı gözüne kestirdi

Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Beşiktaş'tan da Gedson Fernandes'i yakın markaja aldı. İtalyan ekip, bu iki yıldız için şartları zorluyor.

Lazio'nun gözü Süper Lig'in devlerinde. İki yıldızı gözüne kestirdi

İtalya ekipleri transferde gözünü Türkiye'ye çevirdi. Yeni sezonda orta sahada tamamen değişikliğe gitmeyi planlayan Lazio, Galatasaray'dan Lucas Torreira ve Beşiktaş'tan Gedson Fernandes'i gündemine aldı.

GEDSON İÇİN ŞARTLAR ZORLANIYOR
Akşam gazetesinin haberine göre; Benfica'dan yüzde 50'si 6 milyon euroya transfer edilen Gedson'dan Siyah-Beyazlılar'ın beklentisi oldukça yüksek. Beşiktaş yönetimi, 20 milyon euronun altındaki teklifleri değerlendirmeye almayacak. İtalya ekibi ise Portekizli orta saha için 15 milyon euro seviyelerine çıkmış durumda olduğu belirtildi.

TORREİRA AYRILMAK İSTEMİYOR
Galatasaray'ın başarılı oyuncusu Torreira konusunda da girişimler devam ediyor. Ancak Sarı-Kırmızılı Yönetim, Uruguaylı orta sahayı kesinlikle satmayı düşünmüyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, yönetim ile yaptığı toplantıda Torreira'nın satılmamasını istedi. Başarılı oyuncu da Galatasaray'dan ayrılmak istemese de İtalyan ekibi iki oyuncu için ısrarını sürdürüyor.

Bu sezon Torreira, Galatasaray ile çıktığı 34 maçta 1 asistlik performans gösterirken, Gedson Fernandes ise Beşiktaş formasıyla 36 maçta 3 gol ve 7 asistlik performans gösterdi.

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