Lazio’nun yıldızı Galatasaray’ın yaptığı teklifi açıkladı

Kaynak: Haber Merkezi
Lazio’nun yıldızı Galatasaray’ın yaptığı teklifi açıkladı

Lazio forması giyen Matias Vecino, Galatasaray’dan gelen teklifi açıkladı. Tecrübeli oyuncu, Muslera’nın transfer için çok ısrarcı olduğunu vurguladı.

Galatasaray’ın sezon başında transfer etmek istediği Matias Vecino’dan çarpıcı açıklama geldi. Sarı kırmızılıların kendisine yaptığı teklifi açıklayan Vecino, Muslera’nın gelmesi için çok uğraştığını vurguladı.

Transferin son gününde teklif geldiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen sene Galatasaray, Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşebilecek gibi görünüyordu ama transfer döneminin de son günüydü. Karmaşıktı; her şey olması gerektiği gibi gitti.

En büyük sorun Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşım var.

Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyor."

Son Haberler
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
İzmir'de kuvvetli sağanak yağış hayatı felç etti!
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Ara Güler Müzesi’nin yeni sergisi 9 Kasım’da
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Mustafa filmi çocukların ilgi odağı oldu
Samandağ’daki kamışlık yangını söndürüldü
Samandağ'da kamışlık yangını
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi
Kuraklığın vurduğu Sivas’ta tarım darbe yedi