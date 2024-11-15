Lazio’nun yıldızı Galatasaray’ın yaptığı teklifi açıkladı

Galatasaray’ın sezon başında transfer etmek istediği Matias Vecino’dan çarpıcı açıklama geldi. Sarı kırmızılıların kendisine yaptığı teklifi açıklayan Vecino, Muslera’nın gelmesi için çok uğraştığını vurguladı.

Transferin son gününde teklif geldiğini vurgulayan tecrübeli oyuncu, İtalyan basınına yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Geçen sene Galatasaray, Lazio'ya teklif yapmıştı ve bu teklif gerçekleşebilecek gibi görünüyordu ama transfer döneminin de son günüydü. Karmaşıktı; her şey olması gerektiği gibi gitti.

En büyük sorun Fernando Muslera adında beni çok özleyen bir arkadaşım var.

Artık birbirimizi milli takımda göremediğimiz için beni hep oraya, Türkiye'ye götürmeye çalışıyor."