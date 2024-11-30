LDLC ASVEL: 97 - Anadolu Efes: 82

Salon: LDLC Arena
Hakemler: Juan Carlos Garcia (İspanya), Milan Nedovic (Slovenya), Vasiliki Tsaroucha (Yunanistan)
LDLC ASVEL: Maledon 17, Harrison 4, Kahudi 5, Ndiaye 1, Lauvergne 18, Lee 8, Ajinca 2, De Colo 17, Sako 11, Roberson 2, Lighty 8, Black 4
Anadolu Efes: Bryant 8, Johnson, Thompson 14, Poirier 10, Ercan Osmani 6, Beaubois 20, Nwora 9, Smits 5, Hollatz 2, Oturu 7, Willis 1
1. Periyot: 22-25
Devre: 47-55
3. Periyot: 70-67
LDLC ASVEL karşılaşmasının sonrasında lacivert-beyazlılar, 6. kez sahadan yenik ayrıldı. Fransız ekibi ise 4. kez galip geldi.