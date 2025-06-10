Le Pen, Avrupa sağını birleştirdi

Fransa’nın 130 kişilik küçük köyü Mormant-sur-Vernisson, Avrupa Parlamentosu seçimlerinin yıldönümünde dikkat çekici bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Aşırı sağcı lider Marine Le Pen, partisi Rassemblement National’ın geçen yılki seçim zaferini kutlamak üzere Avrupa’daki siyasi müttefiklerini bu kırsal alanda topladı. Etkinliğe Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, İtalya Başbakan Yardımcısı Matteo Salvini ve Avusturyalı FPÖ’nün dış politika sözcüsü Susanne Fürst gibi isimler katıldı. Hollandalı Geert Wilders ise video bağlantısıyla mesaj iletti.

KÜLTÜREL KİMLİK VE GÖÇ KARŞITLIĞI ÖN PLANDA

Etkinlikte yapılan konuşmalar, göç karşıtlığı, geleneksel aile yapısı ve Avrupa Birliği bürokrasisine duyulan tepki üzerine odaklandı. Orbán, "Kadınlarımızın tecavüze uğramasına izin vermeyeceğiz" ifadelerini kullandı. Ayrıca Ukrayna-Rusya savaşında Kiev yönetimini suçladı ve ateşkes çağrısında bulundu. Le Pen ise daha çok iç siyasete odaklandı. Mart ayında Avrupa Parlamentosu fonlarının usulsüz kullanımı nedeniyle 2030’a kadar adaylık yasağı alan Le Pen, bu süreci etkilemek amacıyla kitlesel bir görüntü vermeyi hedefledi.

BARDELLA’NIN YÜKSELİŞİ VE ADAYLIK İHTİMALİ

Yasaklı olması halinde Le Pen’in yerine genç lider Jordan Bardella’nın aday gösterilmesi bekleniyor. Henüz hiçbir seçimde görev almamış Bardella, yaptığı konuşmada Avrupa’da aşırı sağın yükselişine dikkat çekerek “İzole edilenlerin dönemi bitti” dedi.

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Polonya'dan PiS, İtalya’dan Fratelli d’Italia gibi birçok sağ parti Le Pen’in desteklediği “Avrupa’nın Vatanseverleri” grubuna değil, farklı sağ ittifaklara bağlı. Bu da Le Pen’in sunduğu birlik görüntüsünün gerçekliğini sorgulatıyor.

İÇ KRİZ DIŞ BAŞARIYLA GÖLGELENİYOR MU?

Marine Le Pen’in siyasi kariyerinde yasal sorunlar nedeniyle zorlu bir dönemece girdiği bu süreçte, Avrupa’daki sağcı liderleri bir araya getirmesi dikkat çekici bir strateji olarak öne çıkıyor. Ancak uzmanlara göre bu birlik görüntüsü, gerçek bir siyasi bloktan çok medyatik bir illüzyondan ibaret.